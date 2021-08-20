Меркель прибула з офіційним візитом до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з офіційним візитом до Москви, де вже зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію з місця події.
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Лідери країн планують обговорити конфлікт на сході України і Афганістан. Як повідомляв раніше прес-секретар Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт, на порядку денному також ситуація в Білорусі.
Пресслужба Кремля також повідомляла, що лідери країн також планують обговорити стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях.
Як повідомляють журналісти з пула Кремля, Ангела Меркель вже приїхала в Кремль, і виконала перший пункт програми - покладання вінка до Могили Невідомого солдата.
Також її вже зустрів Путін - перед початком переговорів і подарував їй букет квітів.
Додамо
Після поїздки в Росію, 22 серпня, канцлер Німеччини відправиться з офіційним візитом в Україні напередодні Дня Незалежності.