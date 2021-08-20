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17 березня, 19:38 • 105113 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137385 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 12:39 • 161361 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182220 перегляди

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Меркель прибула з офіційним візитом до Москви

Меркель прибула з офіційним візитом до Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з офіційним візитом до Москви, де вже зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію з місця події.

Деталі

Лідери країн планують обговорити конфлікт на сході України і Афганістан. Як повідомляв раніше прес-секретар Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт, на порядку денному також ситуація в Білорусі.

Пресслужба Кремля також повідомляла, що лідери країн також планують обговорити стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях.

Як повідомляють журналісти з пула Кремля, Ангела Меркель вже приїхала в Кремль, і виконала перший пункт програми - покладання вінка до Могили Невідомого солдата.

Також її вже зустрів Путін - перед початком переговорів і подарував їй букет квітів.

Додамо

Після поїздки в Росію, 22 серпня, канцлер Німеччини відправиться з офіційним візитом в Україні напередодні Дня Незалежності.

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