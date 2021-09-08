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Мер Одеси Труханов забракував “Велике будівництво” Президента і не віддає “золотий” шлагбаум в порт

Мер Одеси Труханов забракував “Велике будівництво” Президента і не віддає “золотий” шлагбаум в порт

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов саботує виконання президентської програми “Велике будівництво”. Про це йдеться у сюжеті програми “Гроші”, передає УНН.

Програма “Велике будівництво” передбачає будівництво нової дороги в Одеський порт. Утім, зробити це неможливо: на в’їзді у порт стоїть шлагбаум, який у ЗМІ охрестили “золотим”. За проїзд до державного порту із водіїв стягують по 500 грн.

“У 2021 році, коли мало розпочатися це будівництво дороги, виявилося, що постійно щось заважає: то мерія ухвалила якесь рішення щодо землевідведення, то прямо на шляху, де повинна прокладатися ця дорога, хтось побудує маленький будиночок”, — коментує експерт з тендерних закупівель, редактор сайту “Наші Гроші” Юрій Ніколов.

Примітно, що фірма-власник шлагбауму — “Євротермінал” — і компанія “Ростдорбуд”, яка виграла тендер на будівництво нової дороги, входять до сфери бізнес-інтересів мера Одеси Геннадія Труханова.

“Там усі зв’язки, врешті-решт, зводяться до мера Одеси — Труханова. У “Євротерміналі” — люди, пов’язані з ним (Трухановим — ред.) старовинними зв’язками, в "Ростдорбуді“ власником є депутат з його фракції. У компаніях, які захоплювали землі під альтернативні дороги, були власники, пов’язані з “Ростдорбудом”, — зазначив Ніколов.

В Одеській мерії не відхрещуються від того, що саботують програму президента. Мовляв тому, що план президента з будівництва нової дороги до Одеського порту не має відповідних дозволів з боку міської влади.

Тим часом “золотий” шлагбаум кожен день пропускає близько 2500 автомобілів, кожен з який платить за проїзд по 500 грн. А це щодня — близько 40 тис. дол.

“Змінити це може, мені здається, виключно одна річ — політична воля з боку Банкової. Якщо Банкова проявить політичну волю, і президент дійсно досить жорстко заявить про те, що цієї монополії не повинно бути, і обхідна дорога повинна бути побудована, то це станеться. Але поки Зеленський цього не зробить — цього не станеться”, — коментує колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

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