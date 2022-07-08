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"Ваші підлеглі намагаються усунути мене": мер Чернігова попросив Зеленського втрутитися

"Ваші підлеглі намагаються усунути мене": мер Чернігова попросив Зеленського втрутитися

Київ • УНН

 • 123528 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Мер Чернігова Владислав Антрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом. Він попросив Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію. Своє відеозвернення Антрошенко виклав на сторінці у Facebook, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні, мене, міського голову, Ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. (...) Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас, як до Гаранта Конституції! Прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова", – заявив Антрошенко.

Деталі

За словами мера Чернігова, в хід ідуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого.

Антрошенко закликав Зеленського втрутитися у ситуацію та зупинити політичну атаку.

"Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна", - резюмував мер.

Доповнення 

Владислава Атрошенка не випустили у Польщу. Мер пов’язав це з політичними ігрищами і додав, що питання щодо документів виникли лише до нього, хоча в наявності був повний пакет, який дає змогу перетинати кордон у службових цілях. 

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