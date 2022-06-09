Якщо війна триватиме далі: менше ніж 50% громадян планують майбутнє дітей в Україні – опитування

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46577 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94740 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131538 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182854 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179127 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175275 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151000 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116445 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109334 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314898 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24989 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22517 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 14151 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20537 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19629 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189806 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314898 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574833 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517933 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53010 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94324 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121866 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144770 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158228 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Якщо війна триватиме далі: менше ніж 50% громадян планують майбутнє дітей в Україні – опитування

Якщо війна триватиме далі: менше ніж 50% громадян планують майбутнє дітей в Україні – опитування

Київ • УНН

 • 148061 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У разі продовження збройної агресії рф менше ніж половина українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели на замовлення CASE Україна, інформує УНН.

Цитата

"У разі продовження війни так, як зараз, лише 42,9% жителів України планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні. У разі перемир’я і відкладення війни на потім планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні 54,7% жителів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зі зміною влади в росії на демократичну згодні планувати майбутнє дітей та онуків в Україні 76,8% українців.

Приблизно однаково впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО, отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%), так і капітуляція та роззброєння росії (84,5%).

Жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. Зокрема, в разі встановлення перемир’я 57,1% чоловіків згодні планувати майбутнє дітей чи онуків в Україні, порівняно з 52,7% жінок.

Що далі на захід, то менший зв’язок між небезпекою і плануванням майбутнього в Україні. На приклад, у разі продовження війни, планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців сходу, 38,8% мешканців півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей, 48,5% мешканців західної України.

Серед мешканців східної України помітно вище бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном, незалежно від розвитку подій: про такий намір заявили 4,3% мешканців сходу, 1,8% мешканців півдня, 1,5% мешканців центру і 1% мешканців заходу.

Додамо

Опитування проводили з 3 до 18 травня 2022 року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитали 2000 респондентів віком від 18 років зі всі регіонів України, крім АР Крим. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Надія, тривога та страх: які думки в українців щодо майбутнього – опитування

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16