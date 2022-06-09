Якщо війна триватиме далі: менше ніж 50% громадян планують майбутнє дітей в Україні – опитування

Цитата

"У разі продовження війни так, як зараз, лише 42,9% жителів України планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні. У разі перемир’я і відкладення війни на потім планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні 54,7% жителів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зі зміною влади в росії на демократичну згодні планувати майбутнє дітей та онуків в Україні 76,8% українців.

Приблизно однаково впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО, отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%), так і капітуляція та роззброєння росії (84,5%).

Жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. Зокрема, в разі встановлення перемир’я 57,1% чоловіків згодні планувати майбутнє дітей чи онуків в Україні, порівняно з 52,7% жінок.

Що далі на захід, то менший зв’язок між небезпекою і плануванням майбутнього в Україні. На приклад, у разі продовження війни, планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців сходу, 38,8% мешканців півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей, 48,5% мешканців західної України.

Серед мешканців східної України помітно вище бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном, незалежно від розвитку подій: про такий намір заявили 4,3% мешканців сходу, 1,8% мешканців півдня, 1,5% мешканців центру і 1% мешканців заходу.

Додамо

Опитування проводили з 3 до 18 травня 2022 року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитали 2000 респондентів віком від 18 років зі всі регіонів України, крім АР Крим. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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