Мегаспалах: блискавка довжиною 768 км в США встановила світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Удар блискавки, що простягнувся на 768 км через три штати США, став новим світовим рекордсменом за найтривалішим спалахом. Про це УНН пише з посиланням на Fox2Now.
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Спалах блискавки поширився на768 кілометрів через штати Техас, Луїзіану та Міссісіпі. Попередній рекорд був встановлений у 2018 році у Бразилії – 709 кілометрів.
Також у 2020 році одиночний спалах блискавки над Уругваєм та північною Аргентиною тривав 17,1 секунд, побивши старий рекорд по часу в 16,7 секунд.
Зазвичай блискавка не вдаряє більше ніж на 16 км і триває менше секунди, повідомив Рендалл Червені з Арізонського державного університету, який є начальником відділу підтвердження записів метеорологічної організації.
"Ці два рекорди спалахів блискавок абсолютно екстраординарні", - сказав Червені.
Ці рекорди, не пов'язані зі зміною клімату, були виявлені та підтверджені завдяки новій технології супутникового стеження. Обидва регіони — два з небагатьох місць у світі, схильні до сильних штормів, які можуть викликати так звані "мегаспалахи", — додав Червені.