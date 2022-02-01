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Мегавспышка: молния длиной 768 км в США установила мировой рекорд

Мегавспышка: молния длиной 768 км в США установила мировой рекорд

Киев • УНН

 • 24594 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Удар молнии, протянувшийся на 768 км через три штата США, стал новым мировым рекордсменом по самой длительной вспышке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox2Now.

Детали

Вспышка молнии распространилась на 768 километров через штаты Техас, Луизиану и Миссисипи. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году в Бразилии - 709 километров.

Также в 2020 году одиночная вспышка молнии над Уругваем и северной Аргентиной длилась 17,1 секунд, побив старый рекорд по времени в 16,7 секунд.

Обычно молния не ударяет более чем на 16 км и занимает меньше секунды, сообщил Рэндал Чарвени из Аризонского государственного университета, который является начальником отдела подтверждения записей метеорологической организации.

"Эти два рекорда вспышек молний совершенно экстраординарные", - сказал Червени.

Все рекорды, не связанные с изменением климата, были обнаружены и подтверждены благодаря новой технологии спутникового слежения. Оба региона — два из немногих мест в мире, подвержены сильным штормам, которые могут вызвать так называемые "мегавспышки", — добавил Червени.

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