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Мегалобізм у ВР: у Самопомочі закликали Президента ветувати правки до ЗУ про "єдине вікно" на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Лобістським правкам не місце у Законі Україні про "єдине вікно" на митниці. Про це заявив народний депутат від "Самопомочі" Олександр Опанасенко. Мова про законопроект № 7010, передає УНН.

Документ стосується “єдиного вікна” на митниці. Але лише формально. Голосуючи за законопроект, нардепи в порушення Регламенту включили до нього поправку, якою змінили регулювання сфери АПК, зокрема дозволили великим зернотрейдерам купувати вагони за рахунок фермерських субсидій на оновлення с/г техніки.

Порушення Регламенту — звична річ для українського парламенту, але ігнорувати депутатське свавілля не можна, додає Опанасенко.

“Я підписав лист до Президента України, щоб він наклав вето на цю правку. Це є мегалобізм, коли великий бізнес може через комітет ВР пролобіювати свої інтереси. Особисто я виступаю за надання рівних умов кожному представнику бізнесу. Має бути справедлива конкуренція. А такими правками ми лише викривляємо економічну ситуацію. Виходить так, що той, хто має політичний вплив — монетизує його шляхом надання собі пільг. Це не нормально”, — повідомив він.

Більше того, дана правка не має нічого спільного із суттю Закону, додав Опанасенко.

“Закон про „єдине вікно“ полегшує митні процедури, додає прозорості, зменшує корупціогенні фактори тощо. А тут, фактично, у тіло закону просунули якусь лобістську пільгу, яка не має нічого спільного із змістом. Тому, позиція фракції була не підтримувати цю правку, проголосували за лише кілька осіб”, — пояснив він.

Раніше УНН повідомляв, що експерти і депутати ВР вбачають у цих поправках інтереси “Кернел”, який начебто має намір за бюджетні кошти купити 500-800 залізничних вагонів. Хоча формально поправку вніс нардеп Олег Кришин, викритий нещодавно журналістами у схемах виробництва контрафактних цигарок, ініціативу приписують народному депутату, члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку, який і володіє “Кернел”.

Водночас, в Асоціації фермерів також закликають Президента ветувати поправки, вважаючи такі преференції для великих зернотрейдерів дискримінацією.

Проти виступили й експерти промислового розвитку, заявивши, що “вагонні новели” призведуть до дисбалансу економіки країни. 

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