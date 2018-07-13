Мегалобизм в ВР: в Самопомочи призвали Президента ветировать поправки к ЗУ о "едином окне" на таможне

Документ касается "единого окна" на таможне. Но только формально. Голосуя за законопроект, нардепы в нарушение Регламента включили в него поправку, которой изменили регулирования сферы АПК, в частности позволили большим зернотрейдерам покупать вагоны за счет фермерских субсидий на обновление с/х техники.

Нарушение Регламента - обычное дело для украинского парламента, но игнорировать депутатский произвол нельзя, добавляет Опанасенко.

"Я подписал письмо к Президенту Украины, чтобы он наложил вето на эту правку. Это мегалобизм, когда крупный бизнес может через комитет ВР пролоббировать свои интересы. Лично я выступаю за предоставление равных условий каждому представителю бизнеса. Должна быть справедливая конкуренция. А такими правками мы только искажаем экономическую ситуацию. Получается так, что тот, кто имеет политическое влияние - монетизирует его путем предоставления себе льгот. Это не нормально", - сообщил он.

Более того, данная правка не имеет ничего общего с сутью закона, добавил Опанасенко.

"Закон о "едином окне" облегчает таможенные процедуры, добавляет прозрачности, уменьшает коррупциогенные факторы и тому подобное. А здесь, фактически, в тело закона продвинули какую-то лоббистскую льготу, которая не имеет ничего общего с содержанием. Поэтому, позиция фракции была не поддерживать эту правку, проголосовали "за" только несколько человек", - пояснил он.

Ранее УНН сообщал, что эксперты и депутаты ВР видят в этих поправках интересы "Кернел", который якобы намерен за бюджетные средства купить 500-800 железнодорожных вагонов. Хотя формально поправку внес нардеп Олег Кришин, уличенный недавно журналистами в схемах производства контрафактных сигарет, инициативу приписывают народному депутату, члену Налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику, который и владеет "Кернел".

В то же время, в Ассоциации фермеров также призывают Президента ветировать поправки, считая такие преференции для крупных зернотрейдеров дискриминацией.

Против выступили и эксперты промышленного развития, заявив, что "вагонные новеллы" приведут к дисбалансу экономики страны.