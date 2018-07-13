Мегалобизм в ВР: в Самопомочи призвали Президента ветировать поправки к ЗУ о "едином окне" на таможне

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42664 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103716 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125611 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133060 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169592 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153558 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181592 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 29492 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 33155 просмотра
Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

9 марта, 18:15 • 17659 просмотра
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 16759 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 20644 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146984 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181592 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189382 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199881 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169592 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107886 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112119 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114007 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113259 просмотра
Актуальное
Мегалобизм в ВР: в Самопомочи призвали Президента ветировать поправки к ЗУ о "едином окне" на таможне

Мегалобизм в ВР: в Самопомочи призвали Президента ветировать поправки к ЗУ о "едином окне" на таможне

Киев  •  УНН

 • 17406 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Лоббистским правкам не место в Законе Украины о "едином окне" на таможне. Об этом заявил народный депутат от "Самопомочи" Александр Опанасенко. Речь о законопроекте № 7010 , передает УНН.

Документ касается "единого окна" на таможне. Но только формально. Голосуя за законопроект, нардепы в нарушение Регламента включили в него поправку, которой изменили регулирования сферы АПК, в частности позволили большим зернотрейдерам покупать вагоны за счет фермерских субсидий на обновление с/х техники.

Нарушение Регламента - обычное дело для украинского парламента, но игнорировать депутатский произвол нельзя, добавляет Опанасенко.

"Я подписал письмо к Президенту Украины, чтобы он наложил вето на эту правку. Это мегалобизм, когда крупный бизнес может через комитет ВР пролоббировать свои интересы. Лично я выступаю за предоставление равных условий каждому представителю бизнеса. Должна быть справедливая конкуренция. А такими правками мы только искажаем экономическую ситуацию. Получается так, что тот, кто имеет политическое влияние - монетизирует его путем предоставления себе льгот. Это не нормально", - сообщил он.

Более того, данная правка не имеет ничего общего с сутью закона, добавил Опанасенко.

"Закон о "едином окне" облегчает таможенные процедуры, добавляет прозрачности, уменьшает коррупциогенные факторы и тому подобное. А здесь, фактически, в тело закона продвинули какую-то лоббистскую льготу, которая не имеет ничего общего с содержанием. Поэтому, позиция фракции была не поддерживать эту правку, проголосовали "за" только несколько человек", - пояснил он.

Ранее УНН сообщал, что эксперты и депутаты ВР видят в этих поправках интересы "Кернел", который якобы намерен за бюджетные средства купить 500-800 железнодорожных вагонов. Хотя формально поправку внес нардеп Олег Кришин, уличенный недавно журналистами в схемах производства контрафактных сигарет, инициативу приписывают народному депутату, члену Налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику, который и владеет "Кернел".

В то же время, в Ассоциации фермеров также призывают Президента ветировать поправки, считая такие преференции для крупных зернотрейдеров дискриминацией.

Против выступили и эксперты промышленного развития, заявив, что "вагонные новеллы" приведут к дисбалансу экономики страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы