Медведєв доручив уряду Росії простежити за виконанням рішень по транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду Російської Федерації простежити за тим, щоб рішення про врегулювання суперечок між “Газпромом” і “Нафтогазом” були виконані. Про це мова зайшла на зустрічі з віце-прем’єрами, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Очевидно, що це той компроміс, який потрібно було знайти, — сказав Медведєв, коментуючи домовленості щодо транзиту. — Багато працювали колеги, і ви, і інші колеги з уряду і „Газпрому“ над цим”. “Результати були названі, проте, їх потрібно закріпити. Потрібно відстежити, щоб все, що належало, що випливає з цього протоколу, тому що це всього лише протокол поки, було реалізовано на практиці”, — підкреслив прем’єр РФ.
Медведєв пояснив, що має на увазі і саму світову угоду, і інші рішення, в тому числі, пов’язані з транзитом.
Додамо, віце-прем’єр РФ Дмитро Козак доповів Дмитру Медведєву, що Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу на наступні п’ять років.