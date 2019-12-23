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Медведев поручил правительству России проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину

Медведев поручил правительству России проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 11746 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству Российской Федерации проследить за тем, чтобы решение об урегулировании споров между “Газпромом” и “Нафтогазом” были выполнены. Об этом речь зашла на встрече с вице-премьерами, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти, — сказал Медведев, комментируя договоренности по транзиту. — Много работали коллеги, и вы, и другие коллеги из правительства и „Газпрома“ над этим”. “Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике”, — подчеркнул премьер РФ.

Медведев пояснил, что имеет в виду и саму мировую сделку, и другие решения, в том числе, связанные с транзитом.

Добавим, вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил Дмитрию Медведеву, что Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет.

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