У РФ заявили, що домовилися з Україною про фіксовану ціну за транзит газу на п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу на наступні п’ять років. Про це доповів віце-прем’єр РФ Дмитро Козак главі уряду Дмитру Медведєву, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми домовилися і зафіксували в відповідних протоколах розмір плати „Газпрому“ за надання цих послуг, агентських послуг по транзиту і транспортування газу, який є твердим і визначено на всі п’ять років”, — сказав Козак.
Нагадаємо, Україна і Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Як раніше повідомляв УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, керуючись європейської методологією визначення тарифу і в зв’язку зі зменшенням гарантованих обсягів транзиту газу, тариф на його транспортування територією України буде збільшений.