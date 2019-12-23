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В РФ заявили, что договорились с Украиной о фиксированной цене за транзит газа на пять лет

В РФ заявили, что договорились с Украиной о фиксированной цене за транзит газа на пять лет

Киев  •  УНН

 • 19269 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет. Об этом доложил вице-премьер РФ Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы „Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет”, — сказал Козак.

Напомним, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, руководствуясь европейской методологией определения тарифа и в связи с уменьшением гарантированных объемов транзита газа, тариф на его транспортировку по территории Украины будет увеличен.

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