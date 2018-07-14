Мережа McDonald's припинила продажу салатів в 3 тисячах ресторанів в США через масове отруєння

Раніше влада штатів Іллінойс і Айова оголосила, що розслідує випадки зараження місцевих жителів циклоспорозом. Частина з них, імовірно, мала місце після відвідування ресторанів McDonald’s. 90 людей захворіли з середини травня в Іллінойсі, 15 — в Айові з кінця червня. Попереднє розслідування виявило зв’язок недуги з вживанням в їжу салатів з McDonald’s.

Як зазначає видання, McDonald’s заявила, що “в цілях обережності” вирішив вилучити салати з меню приблизно 3 тисяч ресторанів в 14 штатах США. Йдеться про заклади, які співпрацюють з тією ж фірмою-постачальником, яка доставляла салати в ресторани мережі в Айові та Іллінойсі. Її назву в McDonald’s не уточнюють.

Тимчасова заборона на продаж салатів торкнулася частина ресторанів мережі, розташованих в зазначених двох штатах, а також у Вісконсині, Кентуккі, Міннесоті, Мічигані, Монтані, Небрасці, Огайо і ін. McDonald’s повідомила, що співпрацює з владою, яка розслідує випадки отруєння, і має намір в найближчим часом змінити постачальника салатів.