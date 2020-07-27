Майже чверть ПЛР-тестів на коронавірус показують помилковий результат, перевіряти потрібно за допомогою ІФА - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. До чверті всіх ПЛР-тестів на коронавірус можуть помилково свідчити про негативний результат. Причина не тільки в транспортуванні біологічних матеріалів і умов відбору. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
Він зазначив, що під час ПЛР-тестування досліджуються мазки з ротоглотки, або ж аспірат з нижніх дихальних шляхів. Втім, відсутність вірусу в порожнині рота не може гарантувати негативний результат наявності COVID-19 в організмі.
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"Він може перебувати в нижніх дихальних шляхах і в такому випадку може бути, відповідно, помилково негативний результат. Тоді застосовується або ще одне дослідження, або метод ІФА. Все у нас дуже чітко прописано і регламентовано в наших алгоритмах, в тому числі алгоритмах тестування", - сказав Степанов.
Як повідомлялося в УНН, Київ планує виділити 183 млн грн на ІФА-тестування лікарів.