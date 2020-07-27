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19 березня, 18:42 • 46615 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100509 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101358 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117010 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123499 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120310 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155964 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124785 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123913 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Майже чверть ПЛР-тестів на коронавірус показують помилковий результат, перевіряти потрібно за допомогою ІФА - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. До чверті всіх ПЛР-тестів на коронавірус можуть помилково свідчити про негативний результат. Причина не тільки в транспортуванні біологічних матеріалів і умов відбору. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

Він зазначив, що під час ПЛР-тестування досліджуються мазки з ротоглотки, або ж аспірат з нижніх дихальних шляхів. Втім, відсутність вірусу в порожнині рота не може гарантувати негативний результат наявності COVID-19 в організмі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт американського центру CDC розповів про унікальність ІФА-тестів українського виробництва

"Він може перебувати в нижніх дихальних шляхах і в такому випадку може бути, відповідно, помилково негативний результат. Тоді застосовується або ще одне дослідження, або метод ІФА. Все у нас дуже чітко прописано і регламентовано в наших алгоритмах, в тому числі алгоритмах тестування", - сказав Степанов.

Як повідомлялося в УНН, Київ планує виділити 183 млн грн на ІФА-тестування лікарів.

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