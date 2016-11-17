Майже 700 тис. квадратних метрів житла введено в експлуатацію у Києві з початку року

Обсяги прийнятого в експлуатацію у столиці житла становлять 699,6 тис. кв.м.

Всього по Україні протягом цього ж періоду прийнято в експлуатацію 5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо, в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд“ - безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, - наголосив І.Кушнір.