Почти 700 тыс. квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Киеве с начала года

Объемы принятого в эксплуатацию в столице жилья составляют 699,6 тыс. кв.м.

Всего по Украине в течение этого же периода принято в эксплуатацию 5 674,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем в других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60% ", - отметил И.Кушнир.