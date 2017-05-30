Майно М.Мартиненка арештовано — САП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештувала майно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це журналістам повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Майно арештовано (М.Мартиненка — ред.)”, — сказав Н.Холодницький.
Він пояснив, що суд задовольнив клопотання САП про арешт майна підозрюваного.
“Була арештована квартира, два автомобіля і два рахунки у „ДіамантБанку“... Це все майно, яке виявили і яке можна арештувати на цій стадії процесу... Те, яке належить безпосередньо Мартиненку”, — уточнив Н.Холодницький, додавши, що квартира розташована в Києві.
За його словами суд ухвалив таке рішення півтора тижні тому, але воно вступило в силу лише вчора, 29 травня.
Як повідомляв раніше УНН, Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату України Миколі Мартиненко у вигляді особистих поруків ряду народних депутатів.
САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.
М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.
Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.