Имущество Н.Мартыненко арестовано - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура арестовала имущество бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Имущество арестовано (Н.Мартыненко - ред.)", - сказал Н.Холодницкий.
Он пояснил, что суд удовлетворил ходатайство САП об аресте имущества подозреваемого.
"Была арестована квартира, два автомобиля и два счета в "Диамантбанке"... Это все имущество, которое обнаружили и которое можно арестовать на этой стадии процесса ... То, которое принадлежит непосредственно Мартыненко", - уточнил Н.Холодницкий, добавив, что квартира расположена в Киеве.
По его словам, суд принял такое решение полторы недели назад, но оно вступило в силу только вчера, 29 мая.
Как сообщал ранее УНН, Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко в виде личного поручительства ряда народных депутатов.
САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.
Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам суд отдал 22 апреля.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали экс-нардепа Н.Мартыненко.
Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.