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Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі

Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі

Київ • УНН

 • 1055521 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі до нібито атаки неідентифікованого безпілотника, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, супутникові знімки авіабази Енгельс у росії, зроблені 3 і 4 грудня 2022 року (до повідомлень про вибухи на базі), "що показують недавню військову активність на аеродромі та поблизу нього".

Тут, як вказано, розміщується авіаційний підрозділ важких бомбардувальників, що в основному складається з Ту-95 та бомбардувальники Ту-60.

Satellite imagery from Dec 3 & 4, 2022, of Engels air base, #Russia (before reports of explosions at the base), showing recent military activity at & near the airfield which houses a heavy bomber aviation unit, primarily comprised of Tu-95 (Bear) & Tu-60 (Blackjack) bombers. pic.twitter.com/6MvyY8R14N

— Maxar Technologies (@Maxar) December 5, 2022

Доповнення

5 грудня на російській авіабазі в Енгельсі нібито внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95.

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