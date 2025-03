Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе

Детали

Как сообщается, спутниковые снимки авиабазы Энгельс в россии, сделанные 3 и 4 декабря 2022 года (до сообщений о взрывах на базе), "показывают недавнюю военную активность на аэродроме и вблизи него".

Здесь, как указано, размещается авиационное подразделение тяжелых бомбардировщиков, в основном состоящее из Ту-95 и бомбардировщики Ту-60.

Satellite imagery from Dec 3 & 4, 2022, of Engels air base, #Russia ( before reports of explosions at the base), showing recent military activity at & near the airfield which houses a heavy bomber aviation unit, primary compresed of Tu-95 (Bear) & Tu-60 (Blackjack) Bombers. pic.twitter.com/6MvyY8R14N

— Maxar Technologies (@Maxar) December 5, 2022

Дополнение

5 декабря на российской авиабазе в Энгельсе якобы в результате атаки дрона были повреждены два самолета Ту-95.