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Маск видалив з Facebook сторінки Tesla і SpaceX

Маск видалив з Facebook сторінки Tesla і SpaceX

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Підприємець Ілон Маск видалив з Facebook офіційні сторінки двох своїх компаній Tesla і SpaceX на тлі новини про витік інформації з соцмережі, передає УНН з посиланням на CNN.

Глава SpaceX і Tesla видалив обидві сторінки після того, як до нього звернувся підписник у соцмережі Twitter.

Маск відреагував на повідомлення закликом видалити сторінки у Facebook.

“Що таке Facebook?”, — запитав Маск, після чого його підписники запропонували видалити йому сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він зробив це.

На сторінках було більше 2,5 мільйонів підписок, перш ніж вони були деактивовані.

Винахідник зазначив, що він і надалі буде використовувати Instagram, що належить компанії Facebook.

Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширення негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті у Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

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