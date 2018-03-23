Маск видалив з Facebook сторінки Tesla і SpaceX
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Підприємець Ілон Маск видалив з Facebook офіційні сторінки двох своїх компаній Tesla і SpaceX на тлі новини про витік інформації з соцмережі, передає УНН з посиланням на CNN.
Глава SpaceX і Tesla видалив обидві сторінки після того, як до нього звернувся підписник у соцмережі Twitter.
Маск відреагував на повідомлення закликом видалити сторінки у Facebook.
“Що таке Facebook?”, — запитав Маск, після чого його підписники запропонували видалити йому сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він зробив це.
На сторінках було більше 2,5 мільйонів підписок, перш ніж вони були деактивовані.
Винахідник зазначив, що він і надалі буде використовувати Instagram, що належить компанії Facebook.
Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширення негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті у Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.
Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.