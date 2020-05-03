“Марш на Крим” відбудеться - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Акція “Світ проти насильства і окупації. Марш гідності”, перенесена через пандемію COVID-19, обов’язково відбудеться. Про це у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“... Сьогодні 3 травня 2020 року, планувалося провести міжнародну акцію „Світ проти насильства і окупації. Марш гідності“. Однак безпрецедентні за своїми масштабами обмежувальні заходи, прийняті державами в зв’язку з розширенням COVID-19, змусили організаторів внести корективи щодо термінів проведення акції. Але, те, що акція відбудеться, ні у кого не повинно викликати сумнівів. Як не маємо забувати головне: ніхто не зробить більшого для звільнення Криму від російських окупантів, ніж ми самі”, — написав Чубаров.
Нагадаємо, 6 грудня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції “Світ проти насильства і окупації. Марш гідності”.
Водночас 1 квітня стало відомо що “марш на Крим” перенесли на невизначений час через пандемію COVID-19.