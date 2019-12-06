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Чубаров анонсував марш на Кримський півострів

Чубаров анонсував марш на Кримський півострів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Про це він повідомив 6 грудня на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – до Кримського півострову. Ми йдемо до себе додому", – повідомив Чубаров.

Так, метою маршу є нагадати міжнародним організаціям про рішення, прийняті щодо Росії та наблизити їхню реалізацію.
За словами голови Меджлісу, організатори мають намір звернутися до багатьох країн і міжнародних організацій, а також до українських політиків та депутатів, щоб вони взяли участь у марші. Проте, коли відбудеться акція – наразі невідомо.

"Дату ми визначимо пізніше, коли вже запрацює у повній мірі штат. Нам ще потрібні консультації", - зазначив Чубаров.

Він також додав, що підготовка такої акції потребує більше часу, ніж 1-2 місяці.

Нагадаємо, делегація РФ наполягає на виключенні з підготовленого проекту декларації ОБСЄ будь-яких згадок про Крим.

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