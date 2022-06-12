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Маріуполь: окупанти виселяють людей, скасовують "компенсації" та планують закривати школи на зиму

Маріуполь: окупанти виселяють людей, скасовують "компенсації" та планують закривати школи на зиму

Київ • УНН

 • 220583 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти в Маріуполі планують зносити частково зруйновані будинки, однак переселяти людей не поспішають. Про це та про інші новини з Маріуполя повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення. Про те, куди і як будуть потім переселено людей, окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов. Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок», - зазначив Андрющенко.

Деталі

Також, з його слів, окупанти «починають казати правду, що компенсацій не буде», заяви переробляють з «компенсації» на «допомогу по ремонту».

Рашисти також озвучили плани на опалення взимку, зазначив Андрющенко.

«Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріш відповідь, аніж питання. Наші джерала повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимні або ще обговорюється план зробити вигляд он-лайн освіти. Такі новини в день росії – країни синоніму руйнації, деградації і вбивства», - ровідомив радник міського голови.

Він заявив також, що окупанти анонсували перше дитяче відделення лікарні – будівлі поруч з пологовим буднком, що постраждало від російського прицільного бомбового удару.

«Обладнання - те що залишилось цілим. Ліки - ті що залишились не розграбелими. Белізна - вкрадена в УкрЗалізниці. Пафос і “перемога” - росії. МраZота може лише нищіти і видавати досягнення України за свої. Такий тобі “день росії”, - повідомив Андрющенко.

Він оприлюднив декілька відео зі зруйнованого міста, зауваживши, що це - справжнє обличча “дня росії”.

Нагадаємо

Як писав УНН, у Маріуполі окупанти почали обережні анонси про будівництво “модульних будинків для безпритульних маріупольців”. У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що йдеться про металеву будку на кшталт великої битовки, а також пояснив, чому люди, яких туди заселять, стануть "живим щитом".

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