"Манчестер Юнайтед" перервав 21-матчеву переможну серію клубу Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У 28-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" півзахисника національної збірної України Олександра Зінченка на своєму полі бився в міському дербі з "Манчестер Юнайтед", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою гостей із рахунком 2:0. У переможців авторами голів стали Бруно Фернандеш з пенальті та Люк Шоу.
Таким чином, "МЮ" перервав 14-матчеву переможну серію "Містян" у чемпіонаті країни та 21-матчеву серію перемог у різних турнірах.
Доповнення
Незважаючи на невдачу, із 65-ма очками в активі "Манчестер Сіті" продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. "Червоні дияволи" другі – 54.