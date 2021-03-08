"Манчестер Юнайтед" перервав 21-матчеву переможну серію клубу Зінченка

Деталі

Український футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою гостей із рахунком 2:0. У переможців авторами голів стали Бруно Фернандеш з пенальті та Люк Шоу.

Таким чином, "МЮ" перервав 14-матчеву переможну серію "Містян" у чемпіонаті країни та 21-матчеву серію перемог у різних турнірах.

Доповнення

Незважаючи на невдачу, із 65-ма очками в активі "Манчестер Сіті" продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. "Червоні дияволи" другі – 54.