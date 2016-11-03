Мама О.Сенцова розповіла, що не бачила фільму сина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мати незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова зізналася, що ніколи не бачила фільму сина. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Громадське", передає УНН.
“Я не бачила його фільм. Так вийшло. Сестра бачила — ходила на презентацію цього фільму. А зараз я не можу його дивитися. Взагалі не можу”, — розповіла Л.Сенцова.
Раніше мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова сподівається, що Україна не забуде про нього, поки він відбуватиме покарання в РФ.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.