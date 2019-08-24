Макрон у зверненні до нації з приводу старту саміту G7 згадав "допомогу у вирішенні конфлікту в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завданням Групи семи є забезпечення міжнародного миру і безпеки, її учасники повинні сприяти подоланню криз навколо іранської ядерної проблеми, а також в Сирії, Лівії та в Україні. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в зверненні до нації перед відкриттям саміту G7 у французькому Біарріці, пише УНН з посиланням на Twitter політика.
“Необхідно забезпечити безпеку, захистити мир і допомогти в подоланні криз навколо Ірану, в Сирії, Лівії, в Україні і в багатьох інших регіонах світу, — зазначив він. — Ці кризи зачіпають наше повсякденне життя”. “Якщо завтра Іран матиме ядерну зброю, ми будемо зачеплені безпосередньо”, — додав президент.
Макрон обіцяв також приділити велику увагу проблемі африканського континенту. “Ми готуємо сильні і нові ініціативи для Африки”, — заявив він.
Президент Франції також заявив про бажання переконати партнерів по Групі семи в необхідності деескалації торговельних суперечок, які завдають шкоди всім.
“Я хочу переконати партнерів у необхідності деескалації торгових суперечок, — зазначив французький лідер. — Вони завдають шкоди всім”. “Ми повинні вміти координувати наші дії, щоб знаходити корисні рішення”, — додав Макрон.
Mon message pour vous à quelques heures de l’ouverture du #G7Biarritz : https://t.co/fDQ1ONjeWi— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2019
Варто нагадати, що Туск заявив, що виступатиме за запрошення України на наступний саміт G7.