Макрон у зверненні до нації з приводу старту саміту G7 згадав "допомогу у вирішенні конфлікту в Україні"

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завданням Групи семи є забезпечення міжнародного миру і безпеки, її учасники повинні сприяти подоланню криз навколо іранської ядерної проблеми, а також в Сирії, Лівії та в Україні. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в зверненні до нації перед відкриттям саміту G7 у французькому Біарріці, пише УНН з посиланням на Twitter політика.