Макрон розповів, за якої умови може поїхати до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність поїхати в росію, якщо це буде потрібно та зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на TF1.
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Макрон зазначив, що поки жодних сигналів від москви не надходило.
“Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з путіним. Я робив це, тому що бачу в цьому роль Франції. Візит в росію? Для цього потрібні попередні умови, а значить жести з боку путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це принесе користь”, — сказав він.
Також Макрон додав, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані. Президент Франції заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.
“Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)”, — нагадав Макрон.
Нагадаємо
Україна сама вирішуватиме, на яких умовах вести переговори з росією. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.