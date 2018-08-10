Макрон обговорив з Путіним стан Сенцова

"Президент Республіки передав Президенту Путіну свої побоювання, враховуючи, що здоров'я пана Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, а також наголосив на важливості того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарний вихід із ситуації", - йдеться в заяві прес-служби Макрона.



Відзначимо, Сенцов голодує вже 89 днів.



Нагадаємо, прохання матері українського режисера Олега Сенцова про помилування її сина передали на розгляд до Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу.



Як повідомляв УНН, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова направила українській стороні фотографії українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує в російській в'язниці вже 88-й день.



