Макрон обсудил с Путиным состояние Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным Владимиром Путиным состояние украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Макрона, передает УНН.
"Президент Республики передал Президенту Путину свои опасения, учитывая, что здоровье господина Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, а также подчеркнул важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарный выход из ситуации", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.
Отметим, Сенцов голодает уже 89 дней.
Напомним, просьба матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании ее сына передали на рассмотрение в Комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 88-й день.