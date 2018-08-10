Макрон обсудил с Путиным состояние Сенцова

"Президент Республики передал Президенту Путину свои опасения, учитывая, что здоровье господина Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, а также подчеркнул важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарный выход из ситуации", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.



Отметим, Сенцов голодает уже 89 дней.



Напомним, просьба матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании ее сына передали на рассмотрение в Комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.



Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 88-й день.



