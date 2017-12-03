Македонія допоможе Україні з переходом на відновлювальну енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 рудня. УНН. Україна та Македонія домовилися про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики. Відповідне рішення було прийнято за підсумками зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні паном Столе Змейкоскі, передає УНН із посиланням на прес-службу Держенергоефективності.
На зустрічі, пан Столе Змейкоскі повідомив, що Македонія давно розвиває відновлювану енергетику відповідно до стандартів Європейського Союзу. Зокрема, згідно з оновленим Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2025 року країна планує досягти 25% "чистої" енергії у кінцевому енергоспоживанні.
"Македонія стрімко йде до поставленої мети. За даними Євростату, вже у 2015 році частка "зеленої" енергії в країні сягла 19,9%. Особлива увага приділяється вітро- та гідроенергетиці", - уточнив посол.
У свою чергу, Савчук розповів про плани та здобутки України у питанні розвитку відновлюваної енергетики, зосередивши увагу на законодавчих змінах, які полегшують ведення бізнесу у цій сфері.
За результатами зустрічі сторони домовилися співпрацювати. Столе Змейкоскі пообіцяв представити досягнення українського ринку "чистої" енергетики експертному та бізнес-середовищу в Македонії. А Держенергоефективності висловило готовність продемонструвати іноземним інвесторам перспективні проекти, які можна впровадити в регіонах України, у тому числі у сфері малої гідроенергетики.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку додатково виділить 8 млн євро на програми з енергомодернізації житлового фонду та ефективного використання енергоресурсів в Україні.