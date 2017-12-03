Македония поможет Украине с переходом на возобновляемую энергетику
Киев • УНН
КИЕВ. 3 рудник. УНН. Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Соответствующее решение было принято по итогам встречи председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Македония в Украине господином Столе Змейкоски, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.
На встрече, господин Столе Змейкоски сообщил, что Македония давно развивает возобновляемую энергетику в соответствии со стандартами Европейского Союза. В частности, согласно обновленным Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2025 года страна планирует достичь 25% "чистой" энергии в конечном энергопотреблении.
"Македония стремительно идет к поставленной цели. По данным Евростата, уже в 2015 году доля "зеленой" энергии в стране достигла 19,9%. Особое внимание уделяется ветро- и гидроэнергетике", - уточнил посол.
В свою очередь, Савчук рассказал о планах и достижениях Украины в вопросе развития возобновляемой энергетики, сосредоточив внимание на законодательных изменениях, которые облегчают ведение бизнеса в этой сфере.
По результатам встречи стороны договорились сотрудничать. Столе Змейкоски пообещал представить достижения украинского рынка "чистой" энергетики экспертном и бизнес-среде в Македонии. А Госэнергоэффективности выразило готовность продемонстрировать иностранным инвесторам перспективные проекты, которые можно внедрить в регионах Украины, в том числе в сфере малой гидроэнергетики.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития дополнительно выделит 8 млн евро на программы по энергомодернизации жилого фонда и использования энергоресурсов в Украине.