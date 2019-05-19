Мадонна виступила у фіналі "Євробачення-2019"

КИЇВ. 19 травня. УНН. Американська співачка Мадонна виступила у фіналі фіналі музичного конкурсу “Євробачення” як запрошена зірка і виконала 2 пісні: Like A Prayer і композицію з нового альбому Future. Про це повідомляє УНН за посиланням на онлайн-трансляцію "Євробачення" в YouTube.