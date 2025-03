Мадонна виступила у фіналі "Євробачення-2019"

Виступ поп-діви на конкурсі оплатив ізраїльсько-канадський мільярдер Сільван Адамс. За даними газети Yedioth Ahronoth, це обійдеться йому в 1,3 млн доларів. Організатори повідомляли, що американська співачка приїде в Тель-Авів з командою з 65 чоловік. Мадонна раніше вже декілька разів виступала в Ізраїлі, в останній раз це було в 2012 році.

Нагадаємо, О 22:00 за київським часом розпочався фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль), передає УНН.

Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць така: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.

Україна цього року участі у пісенному конкурсі не бере, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не зможуть.

Як повідомляв УНН, Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів.

Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3

— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.