Мадонна виступила у фіналі "Євробачення-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Американська співачка Мадонна виступила у фіналі фіналі музичного конкурсу “Євробачення” як запрошена зірка і виконала 2 пісні: Like A Prayer і композицію з нового альбому Future. Про це повідомляє УНН за посиланням на онлайн-трансляцію "Євробачення" в YouTube.
Виступ поп-діви на конкурсі оплатив ізраїльсько-канадський мільярдер Сільван Адамс. За даними газети Yedioth Ahronoth, це обійдеться йому в 1,3 млн доларів. Організатори повідомляли, що американська співачка приїде в Тель-Авів з командою з 65 чоловік. Мадонна раніше вже декілька разів виступала в Ізраїлі, в останній раз це було в 2012 році.
Нагадаємо, О 22:00 за київським часом розпочався фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль), передає УНН.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць така: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Україна цього року участі у пісенному конкурсі не бере, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не зможуть.
Як повідомляв УНН, Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів.
Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.
"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.