Мадонна выступила в финале "Евровидения-2019"

Выступление поп-дивы на конкурсе оплатил израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в 1,3 млн долларов. Организаторы сообщали, что американская певица приедет в Тель-Авив с командой из 65 человек. Мадонна ранее уже несколько раз выступала в Израиле, в последний раз это было в 2012 году.

Напомним, В 22:00 по киевскому времени начался финал песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве (Израиль), передает УНН.

Последовательность финалистов 26 стран-участниц такова: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Украина в этом году в песенном конкурсе не принимает участия, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не смогут.

Как сообщал УНН, Google предсказал победителя Евровидения-2019 на основании поисковых запросов.

После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют , что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3

— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.