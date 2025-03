М.Трамп горда бути першою леді США

“Я дуже горда служити цій чудовій країні як перша леді,” — написала вона в своєму мікроблозі в Twitter, опублікувавши також фото, на якому вона тримає дві Біблії для приймаючого присягу чоловіка.

Зазначимо, що цей твіт став першим для Меланії в якості першої леді США.

Нагадаємо, вроча новий американський лідер зі своєю сім'єю прибув в Білий дім.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z

— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.