М.Трамп гордая быть первой леди США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что считает большой честью служить США в качестве первой леди, передает УНН со ссылкой на Twitter.
"Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди", - написала она в своем микроблоге в Twitter, опубликовав также фото, на котором она держит две Библии для принимающего присягу мужа.
Отметим, что этот твит стал первым для Мелании в качестве первой леди США.
Напомним, что новый американский лидер со своей семьей прибыл в Белый дом.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z- Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.