М.Трамп гордая быть первой леди США

"Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди", - написала она в своем микроблоге в Twitter, опубликовав также фото, на котором она держит две Библии для принимающего присягу мужа.

Отметим, что этот твит стал первым для Мелании в качестве первой леди США.

Напомним, что новый американский лидер со своей семьей прибыл в Белый дом.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z

- Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.