Лижне двоборство: тренер українського спортсмена порівняв траси минулої та майбутньої Олімпіад
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наставник представника лижного двоборства Дмитра Мазурчука розповів про очікування спортсмена від майбутніх змагань, передає УНН з посиланням на НОК України.
Дмитро – єдиний представник України, який зумів вибороти олімпійську путівку і на Іграх в Пекіні буде його дебют. Але за словами наставника Миколи Козлова, спортсмен не має відчувати надмірного хвилювання, адже вони постійно спілкуються на цю тему.
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"Дмитро налаштований по-бойовому, прагне до того, щоб показати гарний результат як для себе, так і для всієї України", - розпочав наставник Микола Козлов.
Олімпійська траса для нашого двоборця не є новою, саме тут у грудні під час Континентального Кубку, він показав свій найкращий результат у кар’єрі, посівши високе 8 місця.
"Вітер, своєрідний сніг, затягнуті підйоми, немає де відпочити і траса значно складніша, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018", - так охарактеризував трасу наставник спортсмена.
Доповнення
Мазурчук є учасником II Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016.