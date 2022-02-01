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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76744 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лижне двоборство: тренер українського спортсмена порівняв траси минулої та майбутньої Олімпіад

Лижне двоборство: тренер українського спортсмена порівняв траси минулої та майбутньої Олімпіад

Київ • УНН

 • 18640 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наставник представника лижного двоборства Дмитра Мазурчука розповів про очікування спортсмена від майбутніх змагань, передає УНН з посиланням на НОК України.

Дмитро – єдиний представник України, який зумів вибороти олімпійську путівку і на Іграх в Пекіні буде його дебют. Але за словами наставника Миколи Козлова, спортсмен не має відчувати надмірного хвилювання, адже вони постійно спілкуються на цю тему.

Цитата

"Дмитро налаштований по-бойовому, прагне до того, щоб показати гарний результат як для себе, так і для всієї України", - розпочав наставник Микола Козлов.

Олімпійська траса для нашого двоборця не є новою, саме тут у грудні під час Континентального Кубку, він показав свій найкращий результат у кар’єрі, посівши високе 8 місця.

"Вітер, своєрідний сніг, затягнуті підйоми, немає де відпочити і траса значно складніша, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018", - так охарактеризував трасу наставник спортсмена.

Доповнення

Мазурчук є учасником II Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016.

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