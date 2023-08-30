Літо піде з грозами: синоптики дали прогноз

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"Завтра на Правобережжі короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 16-22°, у східних та північно-східних областях 12-17°, вдень 26-31°, на південному сході країни до 35°, у західних областях 20-25°", - повідомили синоптики.

Деталі

Протягом доби 1 вересня, як повідомляється, у більшості областей, вночі 2 вересня у південних, центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами, на решті території, в суботу вдень в Україні без опадів; температура знизиться на 2-5°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-20°, вдень 28-31°.