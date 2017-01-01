Літак з російськими дипломатами вилетів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Літак з російськими дипломатами, висланими американською адміністрацією з США, вилетів з Вашингтона, повідомили в неділю РІА Новини в прес-службі посольства РФ, передає УНН.
"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили там.
У прес-службі також уточнили, що "перед зльотом командир екіпажу оголосив, що всі діти, які летять в Москву, запрошені на новорічну ялинку в Кремлі".
Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.