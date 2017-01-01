Самолет с российскими дипломатами вылетел из США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией с США, вылетел из Вашингтона, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе посольства РФ, передает УНН.
"Самолет взлетел, все полетели", - сообщили там.
В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, которые летят в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".
Напомним, власти США высылает из страны 35 российских дипломатов .
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.