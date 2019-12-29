Листи та бандеролі подорожчали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. “Укрпошта” з січня підвищила тарифи на міжнародні відправлення у кількох категоріях, повідомляє УНН.
Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 г зросте на 0,25 долара, від 250 г до 2 кг — на 0,5 долара.
Тобто з урахуванням збору за рекомендований статусу тариф до сплати становить: на дрібні пакети вагою до 250 г — від 6 до 6,3 доларів, вагою 250-500 г — від 11,4 до 12 доларів.
Щодо посилок масою від 10 кг, змінився тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.
Вартість доставки до країн Зони 2 залишиться незмінною.
Підвищуються з 1 січня Укрпошта тарифи і на послуги з пересилання простої кореспонденції та простих бандеролей на 12,5% для неопріоритених та на 10% — для пріоритетних відправлень.
Так, за пересилання простої бандеролі вагою до 250 г потрібно буде заплатити 13,5 (непріоритетна) або 16,5 грн (пріоритетна), вагою від 2 до 3 кг — 45 (непріоритетна) чи 55 грн (пріоритетна).
Послуги з пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 г обійдуться в 9 (непріоритетні) або 11 грн (пріоритетні), вагою від 1 до 2 кг — у 36 (непріоритетна) чи 44 грн (пріоритетна).
Підвищуються тарифи з пересилання рекомендованих відправлень — із 7 до 8 грн.
Зросла і вартість доставку періодичних друкованих видань за передплатою — у середньому на 15%.