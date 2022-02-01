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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Лікар розповів, про що може свідчити біль у попереку та спині

Лікар розповів, про що може свідчити біль у попереку та спині

Київ • УНН

 • 145014 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Рак нирки - одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у світі, при цьому частіше хвороба зустрічається у міських жителів у віці 50-70 років. Чоловіки потрапляють в групу ризику: у них ймовірність захворіти на рак нирки в 2 рази вища. Клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів журналістам УНН, які характерні симптоми у раку нирки.

Цитата

“Рак нирки на ранній стадії найчастіше виявляють при УЗД, виконаному з приводу інших захворювань або під час профілактичного обстеження. У цей час захворювання, як правило, не має симптоматики. При більш важких стадіях пацієнт може спостерігати кров в сечі, біль в спині і попереку, нічну пітливість, анемію, підвищення температури і ущільнення в животі, які діагностуються при пальпації. Але всі ці симптоми, повторюся, свідчать вже про просунуту стадію захворювання. Саме тому дуже важливо проходити регулярний скринінг організму і дотримуватися рекомендацій лікарів надалі", — наголосив лікар.

Як діагностувати рак нирки

За словами Максима Єрмакова, для точної діагностики раку нирки, пацієнт повинен пройти певні дослідження. Стандартом є КТ грудної, черевної порожнин і тазу з контрастуванням, нефросцінтіграфію — дослідження видільної функції нирки. При необхідності, додатково, можливе призначення магнітно-резонансної томографії.

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Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, як розпізнати рак підшлункової залози.

Українські Національні Новини

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