Лікар розповів, про що може свідчити біль у попереку та спині

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“Рак нирки на ранній стадії найчастіше виявляють при УЗД, виконаному з приводу інших захворювань або під час профілактичного обстеження. У цей час захворювання, як правило, не має симптоматики. При більш важких стадіях пацієнт може спостерігати кров в сечі, біль в спині і попереку, нічну пітливість, анемію, підвищення температури і ущільнення в животі, які діагностуються при пальпації. Але всі ці симптоми, повторюся, свідчать вже про просунуту стадію захворювання. Саме тому дуже важливо проходити регулярний скринінг організму і дотримуватися рекомендацій лікарів надалі", — наголосив лікар.

Як діагностувати рак нирки

За словами Максима Єрмакова, для точної діагностики раку нирки, пацієнт повинен пройти певні дослідження. Стандартом є КТ грудної, черевної порожнин і тазу з контрастуванням, нефросцінтіграфію — дослідження видільної функції нирки. При необхідності, додатково, можливе призначення магнітно-резонансної томографії.

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