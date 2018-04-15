Лідери другої шістки УПЛ зіграли внічию
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На стадіоні "Динамо ім. Лобановського" номінальні господарі футболісти донецького "Олімпіку" приймали ФК "Олександрію" у грі 27-го туру чемпіонату України з футболу, передає кореспондент УНН.
Втрата м'яча футболіста "Олександрії" біля власного штрафного обернулася небезпечним входом до карного майданчику Кисіля, який завдав ударом низом у ближній кут воріт. Кіпер гостей Паньків впорався у ситуації.
Небезпечний штрафний "Олімпіку" відбувся у другій частині стартової 45-хвилинки. Паньків з труднощами у стрибку впорався з першим ударом, а після добивання захисник гостей головою вибив м'яч з лінії воріт.
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Після перерви найактивнішим у складі "Олімпіку" став форвард Біленький, який двічі турбував Паньківа ударами з-за меж штрафної. В "Олександрії" була нагода забити, але представнику гостей не вистачило точності в одному з моментів – 0:0.
Додамо, що в турнірній таблиці "Олімпік" лідирує у нижній шістці з 33 балами, "Олександрія" йде за донеччанами – 30.