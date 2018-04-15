Лидеры второй шестерки УПЛ сыграли вничью

Потеря мяча футболиста "Александрии" возле собственной штрафной обернулась опасным входом в штрафную Киселя, который нанес ударом низом в ближний угол ворот. Кипер гостей Панькив справился в ситуации.

Опасный штрафной "Олимпика" состоялся во второй части стартовой 45-минутки. Панькив с трудностями в прыжке справился с первым ударом, а после добивания защитник гостей головой выбил мяч с линии ворот.

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После перерыва амым активным в составе "Олимпика" стал форвард Беленький, который дважды беспокоил Панькива ударами из-за пределов штрафной. У "Александрии" была возможность забить, но представителю гостей не хватило точности в одном из моментов - 0:0.

Добавим, что в турнирной таблице "Олимпик" лидирует в нижней шестерке с 33 баллами, "Александрия" идет за Донецком - 30.