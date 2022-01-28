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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76464 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Лідер збірної України з баскетболу оформила дабл-дабл у переможній грі Євроліги

Лідер збірної України з баскетболу оформила дабл-дабл у переможній грі Євроліги

Київ • УНН

 • 17573 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Баскетболістка збірної України Аліна Ягупова допомогла турецькому "Фенербахче" перемогти польську "Гдиню" в матчі групового етапу Євроліги (87:67). Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Українка стала однією з двох у команді та матчі з дабл-дабл. За 25:51 хвилини вона набрала 16 очок, 10 підбирань, 3 передачі.

Примітно, що "Фенербахче" наразі має 8 перемог у 11 матчах та посідає четверту сходинку турнірної таблиці групи В, проте клуб має матчі у запасі.

Сказано, що до чвертьфіналу вийдуть по чотири команди з груп.

Що передувало цьому

Триочковий кидок в кінці овертайму: "Прометей" вирвав перемогу в матчі плей-ін Ліги чемпіонів. 

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