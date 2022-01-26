Триочковий кидок в кінці овертайму: "Прометей" вирвав перемогу в матчі плей-ін Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. БК "Прометей" приймав "Хапоель" із Єрусалиму у другому матчі раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Суперники провели дві рівні чверті, які завершили з рівним рахунком (36:36). У дуже близькій та нервовій кінцівці виявити сильніші команди в основний час не змогли – 75:75.
Героєм зустрічі став захисник українського колективу Кріс Доу, який провів триочковий кидок із сиреною після "степ-беку", та зумів принести виграш "Прометею" – 82:79.
У переможців 20 очок і 9 підбирань здійснив Кеннеді, по 13 пунктів додали Стефенс і Білан, ще 10 у Харрісона, а у Доу – 9.
Доповнення
Рахунок у серії став 1:1. Вирішальний матч серії плей-ін, яка грається до двох перемог, команди зіграють вже 27 січня в Єрусалимі.