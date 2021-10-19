Лідер захисту “Шахтаря” пропустить поєдинок з “Реалом”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Оборонець донецького “Шахтаря” та збірної України Микола Матвієнко не зможе взяти участі у матчі “гірників” проти мадридського “Реала” на груповому етапі Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
Цитата
На заваді виступу Матвієнка стала травма ноги.
“Матвієнко травмував ногу, — його не буде на грі. Дентіньо вже почав тренуватися з нами, він буде в запасі, а потім подивимось, як складатиметься матч”, — зізнався наставник “Шахтаря” Де Дзербі.
Деталі
5-річний захисник Матвієнко в поточному сезоні віддав одну гольову передачу в 15 матчах.
Доповнення
Матч “Шахтар” — “Реал” пройде сьогодні о 22:00 у Києві на НСК “Олімпійський”.