Лідер захисту “Шахтаря” пропустить поєдинок з “Реалом”

Цитата

На заваді виступу Матвієнка стала травма ноги.

“Матвієнко травмував ногу, — його не буде на грі. Дентіньо вже почав тренуватися з нами, він буде в запасі, а потім подивимось, як складатиметься матч”, — зізнався наставник “Шахтаря” Де Дзербі.

Деталі

5-річний захисник Матвієнко в поточному сезоні віддав одну гольову передачу в 15 матчах.

Доповнення

Матч “Шахтар” — “Реал” пройде сьогодні о 22:00 у Києві на НСК “Олімпійський”.