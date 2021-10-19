Лидер защиты "Шахтера" пропустит поединок с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко не сможет принять участие в матче "горняков" против мадридского "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".
Цитата
На пути выступления Матвиенко стала травма ноги.
“Матвиенко травмировал ногу, — он не будет на игре. Дентиньо уже начал тренироваться с нами, он будет в запасе, а затем посмотрим, как будет складываться матч ”, - признался наставник" Шахтера “Где Дзерби.
Детали
5-летний защитник Матвиенко в текущем сезоне отдал одну голевую передачу в 15 матчах.
Дополнение
Матч “Шахтер” — “Реал” пройдет сегодня в 22:00 в Киеве на НСК “Олимпийский”.