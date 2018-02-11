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Лавров про закон про реінтеграцію Донбасу: це колосальна помилка

Лавров про закон про реінтеграцію Донбасу: це колосальна помилка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Київ зробить колосальну помилку по зламу мінських угод, якщо остаточно прийме закон про реінтеграцію Донбасу. Про це  заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", передає УНН.

"Я вважаю, що той, хто зробить перший крок по зламу мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада знаходяться в одному кроці від цієї помилки, якщо вони остаточно ухвалять закон про реінтеграцію... Подивимося", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

6 лютого Верховна Рада дозволила Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу.

Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.

Українські Національні Новини

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