Лавров про закон про реінтеграцію Донбасу: це колосальна помилка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Київ зробить колосальну помилку по зламу мінських угод, якщо остаточно прийме закон про реінтеграцію Донбасу. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", передає УНН.
"Я вважаю, що той, хто зробить перший крок по зламу мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада знаходяться в одному кроці від цієї помилки, якщо вони остаточно ухвалять закон про реінтеграцію... Подивимося", - сказав Лавров.
Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.
6 лютого Верховна Рада дозволила Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу.
Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.