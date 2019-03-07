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Лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. До кінця тижня на високогір'ї Закарпатя збережеться лавинна небезпека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"7-10 березня на високогір'ї Закарпатя, 7-8 березня і в горах Івано-Франківщини утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомли синоптики. 

Як повідомляв УНН, у другій половині дня з утриманням до кінця доби 7 березня та вночі 8 березня у Києві пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)

Як повідомляв УНН, 8 березня вдень у північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; в Карпатах та Закарпатті помірні дощі, в горах з переходом в мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, 8 березня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 8 березня у східних та Сумській областях 0-5° морозу; вдень 9-14° тепла, на сході 5-10° тепла.

Крім того, 6-7 березня на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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